Tobias Sammet kündigt neues Avantasia-Album an

Dieses Jahr feiert das All-Star-Projekt Avantasia 25. Jubiläum, und das will natürlich ordentlich gefeiert werden. Nun hat Tobias Sammet, Kopf und Herz des Projektes, großartige Neuigkeiten für das kommende Jahr auf Lager.

Die Drachen kommen!

Via Instagram verkündete Sammet vor wenigen Stunden, dass 2025 ganz im Zeichen der Drachen steht und die aktuellen Festival-Auftritte lediglich einen Vorgeschmack darauf liefern sollen: „Die diesjährige Festival-Sommer-Saison war nur der Beginn einer neuen Ära von Avantasia – sozusagen ein Appetithäppchen. Die Shows unserer eigenen Tournee werden das einzig Wahre sein: Eine Reise in eine Welt voller Wunder, in der die Menschen alles andere in ihrem realen Leben vergessen und sich mir auf der anderen Seite anschließen können. Es ist ein fesselndes Erlebnis mit Spezialeffekten und einer riesigen Produktion – größer und besser als alles, was wir je gemacht haben.“

Empfehlung der Redaktion Avantasia: Handwerkliche Wurzelkunde Melodic Metal Mit A PARANORMAL EVENING ... lädt uns Avantasia-Projektvater Tobias Sammet auf eine Reise durch märchenhafte Welten sowie sein Innerstes ein. Außerdem macht er Fans den Mund auf neue Musik wässrig: „Es ist erstaunliche neue Musik in Arbeit: Hymnische und epische Songs, die nahtlos zu unseren Klassikern passen. Sowie einige fast vergessene Songs, die es möglicherweise auch in die Livesetlist schaffen. Ich kann es kaum erwarten, unser brandneues Album HERE BE DRAGONS fertigzustellen, der Welt zu präsentieren und dieses neue Bühnenspektakel auf die Straße zu bringen. Ja, tatsächlich, Avatasia ist zurück!“

Die Tour

Während sich die europäischen Fans kaum noch vor Freude halten können, müssen sich andere unterdessen noch in Geduld üben – zumindest, was Live-Termine angeht. Die Tournee beschränkt sich nämlich zunächst auf Europa und soll im März/April 2025 stattfinden. Der offizielle Vorverkauf startet in wenigen Tagen, am 1. August. Allerdings sind bei Eventim auch schon ab heute Tickets erhältlich.

Die Termine für Deutschland sind:

14. März: Sporthalle, Hamburg

20. März: Columbiahalle, Berlin

21. März: Brose Arena, Bamberg

22. März: Ruhrcongress, Bochum

28. März: Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart

04. April: Zenith, München

05. April: Jahrhunderthalle, Frankfurt

06. April: Palladium, Köln

—

