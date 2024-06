Zum neuen Venues-Album TRANSIENCE teilen Sänger Robin Baumann, Gitarrist Valentin Hahnemann und Schlagzeuger Dennis Vanhöfen ihre Favoriten.

Das komplette Zocker-Interview mit Venues findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2024, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was sind eure frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen? Robin Baumann: Mit sechs Jahren spielte ich auf dem Gameboy ‘Super Mario Land’, ‘Kirby’s Dream Land’ und ‘Battletoads’. Valentin Hahnemann: Alles auf Playstation 1 und N64! Ganz vorne dabei ist das gute alte ‘Tekken 3’. Meine früheste Erfahrung, was eine richtige Story und das Eintauchen in eine neue Welt angeht, ist ‘The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time’. Dennis Vanhöfen: ‘Zelda’…