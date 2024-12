Zocker-Rocker: Nils Pfannenschmidt & Laura Müller (Grundeis)

METAL HAMMER: Was sind eure frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen?

Nils: Meine älteren Brüder an unserem ersten PC, der mal im Büro meines Vaters stand. Sie spielten ‘DOOM 2’, ‘Ugh!’ und eine No-Name-Kopie von ‘Mario Kart’ mit mir bis heute unbekannten Charakteren. Ich konnte die Dateipfade auf der MS-DOS-Plattform auswendig, bevor ich lesen konnte. Auch den von ‘DOOM’, aber dabei durfte ich mich nicht erwischen lassen. Bald hatten meine Brüder eine ­Playstation 1 mit Brennchip. Darauf spielte ich ‘Gran Turismo’, ‘Need For Speed’ und ‘Crash Bandicoot’.

Laura: Als Kind hatte ich am PC ein Musikspiel, in dem ich als Ton herumgelaufen bin und alles unterschiedliche Klänge hatte. Später kamen ‘Mario Kart’ und ‘Mario Party’. Ich schaute meiner älteren Schwester zu, wie sie mit meinem Vater am PC ‘Prince Of Persia’ spielte oder mit meiner Mutter an ‘Zelda’-Quests halb verzweifelte.

MH: Wie umfangreich ist eure Spielesammlung?

Nils: Ansichtssache! Zurzeit spiele ich auf einer Xbox Series S mit dem Microsoft Game Pass. Im Keller steht meine Xbox 360 mit 10-12 Spielen.

Laura: In der Steam-Bibliothek habe ich sieben Spiele, und viele auf der Wunschliste. Aus meinem Elternhaus habe ich einige Nintendo 64-Spiele und die Konsole mitgenommen. Es ist beruhigend, Spiele aus der Kindheit zu spielen.

MH: Was war euer frustrierendstes Spielerlebnis?

Nils: Zum 6. oder 7. Geburtstag bekam ich ‘Driver’ für die PS1. Wir wollten zocken, mussten uns aber erst durch die Fahrschulmission kämpfen. Wir haben erst mal etwas anderes gespielt. Ich biss mir noch häufiger die Zähne daran aus.

Laura: Ich gebe sonst nie auf und wiederhole Bossfights notfalls Dutzende Male, aber bei Nightmare King Grimm in ‘Hollow Knight’ verlor ich irgendwann die Nerven.

MH: Wie viel (und was) zockt ihr auf Tour?

Nils: Mobile Games sind nicht so meins. Ich versuche, möglichst viel von der Reise aufzusaugen.

Laura: Geht mir genauso. Meist hole ich Schlaf nach.

