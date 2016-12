“Laufen da etwa zwei Songs gleichzeitig?” “Nein, es sind nur Dodecahedron – Die klingen halt so.” So oder so ähnlich könnte die Konversation ablaufen, wenn euch gleich jemand dabei erwischt, wie ihr ‘Hexahedron – Tilling The Human Soil’ auf voller Lautstärke bei uns in der exklusiven Premiere hört!

Die Niederländischen Tech Black/Death-Metaller bringen mit KWINTESSENS am 17. März 2017 ein neues Album auf den Markt.