Rob Halford: “Ohne Abstinenz wäre ich tot”

In einem Interview mit der Washington Times hat Judas Priest-Frontmann Rob Halford auf den Punkt gebracht, was passiert wäre, wenn er 1986 nicht geschafft hätte, seine Alkoholabhängigkeit zu bezwingen: Vermutlich hätte er keine dreißig weiteren Jahre überlebt. “Ohne Abstinenz? Oh, da wäre ich tot!”, ordnet der Priest-Frontmann konsequent ein. “Wirklich. Ich wäre tot. Ich würde jetzt nicht mit der Washington Times reden. Ich würde nicht hier sein.”

“Ich liebe Menschen. Ich liebe es, in einer Band zu sein. Ich liebe es, Musik zu machen. Ich musste erst herausfinden, dass das viel wichtiger war, als süchtig zu sein”, erklärt der Sänger weiter.

Rob Halford hörte 1986 mit dem Trinken auf

Der Judas Priest-Sänger lebt seit dem 6. Januar 1986 abstinent. In einem Interview von 2015 erklärte er, dass die 30 Jahre Nüchternheit ihm bei seiner Karriere und seinem Leben geholfen hätten. Vor allem die Priest-Fans würden ihm helfen nüchtern zu bleiben – denn für diese Leute müsste er jeden Abend alles geben können!