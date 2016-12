Videopremiere: Earth Moves – There Was An Apple Orchard Here

Earth Moves ist eine Metal-Punk-/Post-Metal-Rock-Band aus Brighton, England. Am 09. November 2016 erschien ihr Debüt-Album THE TRUTH IN OUR BODIES. Von diesem Album stammt der Song ‘The Was An Apple Orchard Here’, das dazugehörige Video gibt es exklusiv bei uns in der Premiere.

Sam von Earth Moves sagt über das Lied:

Dies ist ein Song, den wir seit unseren ersten Proben nur kaum verändert haben: Er basiert auf einer Vielzahl kleiner Akkorde, auf die wir sukzessive aufbauen, während sie sich durch den Track hindurch wiederholen. Bis heute kann ich mich nicht daran erinnern, was mich zu diesem Song inspiriert hat!

THE TRUTH IN OUR BODIES: Tracklist

Omen House of Flowers Iridescent There Was An Apple Orchard Here Pia Mater Breathing Solemnity In The Deep Night

‘There Was An Apple Orchard Here’: Video