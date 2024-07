Mit Volbeat füllt Michael Poulsen die großen Locations, doch seine Wurzeln liegen im Death Metal. Und an diesen hält er nach wie vor aus Überzeugung fest.

Volbeat-Sänger Michael Poulsen veröffentlichte vergangenes Jahr mit Asinhell IMPII HORA (2023, hier Review lesen) – ein Album, das ihn zu seinen Ursprüngen zurückführte. In einem Interview mit dem YouTube-Kanal Moshpit Passion erklärte er nun, dass dies auf seine generelle Leidenschaft für Musik zurückzuführen sei. Zurück zu den Anfängen „Als ich Volbeat gründete, bestand die Idee darin, viele verschiedene Stile zu mischen, die ich mit meiner ersten Death Metal-Band, Dominus, nicht mischen konnte. Also pausierte ich mit Death Metal“, sagte Poulsen. „Ich bin mit all diesen Melodien der Fünfziger aufgewachsen und habe viele verschiedene Musikstile gehört, und ich wollte das in…