AC/DC: BACK IN BLACK geht 26-fach Platin in den USA

AC/DC erreichen mit ihrem Dauerbrenneralbum eine weitere Bestmarke. So wurde das 1980 veröffentlichte BACK IN BLACK nun in den Vereinigten Staaten von Amerika für insgesamt 26 Millionen verkaufte Einheiten ausgezeichnet. Der ikonische Longplayer des Quintetts ging damit zum 26. Mal Platin.

Zum ersten Mal bekamen AC/DC direkt im ersten Erscheinungsjahr 1980 eine Platin-Schallplatte für BACK IN BLACK. 25-fach Platin gab es im Dezember 2019. Des Weiteren führt die Recording Industry Association of America (RIAA) die Scheibe als das viertmeistverkaufte Album aller Zeiten auf. Darüber hinaus gab es von der RIAA jüngst noch eine Reihe weiterer Preise für verschiedene Platten sowie Singles.

Neu ausgezeichnete AC/DC-Alben:

THE RAZOR’S EDGE: sechsfach Platin

LIVE: vierfach Platin

HIGH VOLTAGE: vierfach Platin

DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP: siebenfach Platin

HIGHWAY TO HELL: achtfach Platin

LIVE – COLLECTOR’S EDITION: vierfach Platin

Neu ausgezeichnete Singles:

‘It’s A Long Way To The Top (If You Wanna Rock N‘ Roll)’: Platin

‘You Shook Me All Night Long’: sechsfach Platin

‘Back In Black’: siebenfach Platin

‘Dirty Deeds Done Dirt Cheap’: Doppelplatin

‘Shoot To Thrill’: Doppelplatin

‘Thunderstruck’: Diamant

‘Highway To Hell’: sechsfach Platin

‘T.N.T.’: dreifach Platin

‘Hells Bells’: dreifach Platin

BACK IN BLACK war das erste Werk von AC/DC mit Brian Johnson am Mikrofon, nachdem seine Vorgänger Bon Scott 1980 verstorben war, weil er nach einer langen Alkoholnacht bewusstlos wurde und an seinem eigenen Erbrochenen erstickte. Johnson war zuvor für die lokal erfolgreiche Gruppe Geordie aktiv und flog mit Angus Young und Co. direkt auf die Bahamas, um BACK IN BLACK einzusingen.

