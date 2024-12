AC/DC: Brian Johnson singt mit Lady Gaga bei Carpool Karaoke

Foto: Redferns, Gina Wetzler. All rights reserved.

AC/DC "PowerUp Tour 2024" in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen am 17. Mai 2024

AC/DC können sich über ein Schmankerl zu Weihnachten freuen. Denn Frontmann Brian Johnson hat bei einer festlichen Aktion mitgemacht. So ist der 77-Jährige (ab Freitag, den 20. Dezember) in ‘A Carpool Karaoke Christmas’ auf Apple TV+ zu sehen. Dort singt er zusammen mit Pop-Sängerin Lady Gaga den Klassiker ‘Highway To Hell’. Ebenfalls mit von der Partie sind Dua Lipa und Chappell Roan.

Gelungene Überraschung

Das Ganze läuft folgendermaßen bei ‘A Carpool Karaoke Christmas’: Lady Gaga, Dua Lipa und Chappell Roan bekommen jede ihre eigene Fahrt mit Apple Music-Moderator Zane Lowe, welcher sie jeweils durch eine andere Stadt chauffiert. Während der Runde mit Stefani Joanne Angelina Germanotta (wie Lady Gaga mit bürgerlichen Namen heißt) hält Lowe allerdings irgendwann an — damit AC/DC-Ikone Brian Johnson zusteigen kann, woraufhin Gaga sichtlich überrascht und aus dem Häuschen ist. Gemeinsam stimmen die beiden anschließend ‘Highway To Hell’ an.

Doch damit nicht genug: Lady Gaga hat noch ein Geständnis in der Hinterhand. So erzählt sie Johnson frei heraus: „Willst du etwas Lustiges hören? Ich war im Video zu ‘Stiff Upper Lip’. Da war ich 17 Jahre alt und als Komparsin im Hintergrund. Ich darin am Headbangen, und sie meinten: ‚Hmm, lass das Headbangen. Wir wollen, dass es modern ist.‘ Und ich meinte nur: ‚Nein, ich hab nur diesen einen Move drauf.‘ Zu guter Letzt ließ sich der Autoliebhaber und Hobby-Rennfahrer Brian Johnson noch zu dem Scherz hinreißen: „Ich habe gar keinen Führerschein.‘

