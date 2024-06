AC/DC in Dresden: Infos, Tickets, Anfahrt, Wetter

Foto: AFP via Getty Images, INA FASSBENDER. All rights reserved.

AC/DC "PowerUp Tour 2024" in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen am 17. Mai 2024

auch interessant

Am Sonntag (16. Juni) und Mittwoch (19. Juni) werden AC/DC ihre beiden Konzerte der Tournee 2024 in der Dresdner Rinne spielen.

Einlass ist jeweils um 14 Uhr.

Beginn The Pretty Reckless: 17 Uhr

Beginn AC/DC: 20:30 Uhr

Adresse: Messering 6, 01067 Dresden

Tickets

Für den Sonntag gibt es aktuell bei Eventim keine Tickets mehr. Für den Mittwoch könnt ihr entweder bei Eventim oder über den Fansale-Shop Tickets kaufen.

Anfahrt

Mit dem Auto

Autofahrerinnen und Autofahrer, die aus der Richtung Berlin oder Cottbus kommen, fahren auf der A4 die Ausfahrt 79–Dresden–Neustadt ab und folgen den Schildern Richtung Dresden/Elbe Park.

AC/DC–Fans, die aus der Richtung Leipzig kommen, fahren auf A4 ebenfalls bis zur Ausfahrt 79–Dresden–Neustadt bis zum Elbepark.

Da nicht genügend Parkflächen im Umkreis der Rinne zur Verfügung stehen, wird allen Gästen unbedingt die Anreise mit dem ÖPNV empfohlen. Das Konzert-Ticket gilt als Fahrausweis vier Stunden vor Einlassbeginn bis 4 Uhr am Folgetag in allen Nahverkehrsmitteln (außer Sonderverkehrsmittel) – im VVO- Verbundraum.

Mit den Straßenbahnlinien 6, 9 beziehungsweise E9 und 11 erreicht ihr die nächstgelegene Haltestelle „Kongresszentrum“. Die Haltestelle „Weißeritzstraße“ erreicht ihr mit der Linie 10 beziehungsweise E10 sowie der Buslinie 68. Von beiden Haltestellen sind es nur wenige Minuten zu Fuß bis zum Veranstaltungsgelände. Die Haltestellen Alberthafen und Messering entfallen. Weitere Infos zur An- und Abreise findet ihr unter www.dvb.de und in der DVB mobil App.

Mit dem Fahrrad

Ein Fahhradparkplatz wird auf dem Volksfestgelände an der Ecke Elberadweg / Pieschener Allee sein. Für die An- und Abreise stehen außerdem MOBIbikes zur Verfügung. Diese können ganz einfach an den MOBIpunkten „Friedrichstadt“, „Bahnhof Mitte“ sowie am Standort „Pieschener Allee (Süd)“ ausgeliehen und zurückgegeben werden. Infos zum MOBIbike unter www.dvb.de und in der DVB mobil App.

Parkmöglichkeiten

Empfehlung der Redaktion AC/DC-Tour: Fan-Kneipen in München und Gelsenkirchen Hard Rock Während ihrer bald startenden Konzertreise eröffnen AC/DC in ausgewählten Tour-Städten sogenannte "Dive Bars" — sprich: Fans-Kneipen. Die Zufahrtsstraßen zum Konzertgelände Rinne sind für den Fahrverkehr vom 16.06.- 19.06.2024 gesperrt. Rund um das Veranstaltungsgelände wird es keine Parkmöglichkeiten geben. Die Zufahrtsstraßen zur Messe Dresden und somit auch zur Rinne sind gesperrt.

P2 + P4 Ticket-Shop (für beide Tage)

Hornbach-Parkplatz (nur Sonntag 16.06.)

Informationen zur Barrierefreiheit

Rollstuhlfahrer-Tickets und Tickets für Personen mit einem Schwerbehindertenausweis sind über Platz- & Rabattfreischaltung über die Eventim-Hotline 0421 353 638 buchbar.

Wer auf Gehhilfen wie Krücken oder einen Rollator angewiesen ist, darf aus sicherheitstechnischen Gründen damit grundsätzlich nicht in den Stehplatzbereich, sondern benötigt einen Platz auf dem Rollstuhlfahrerpodest beziehungsweise einen Sitzplatz! Diese sind ebenso über die Eventim-Hotline 0421 353 638 buchbar. Geländeübersicht (anklicken für größere Ansicht)

Wetter

Endlich mal ein AC/DC-Konzert mit angenehmen Temperaturen: Der Sonntagabend soll mit 21° und keinerlei Regen bestes Rock-Wetter bieten. Am Mittwoch könnten es laut aktueller Prognosen sogar um die 30° werden.

Setlists München

Setlist vom 09.06.

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back In Black

Demon Fire

Shot Down In Flames

Thunderstruck

Have A Drink On Me

Hells Bells

Shot In The Dark

Stiff Upper Lip

Shoot To Thrill

Sin City

Rock’n’Roll Train

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Highway To Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock (mit Gitarrensolo von Angus)

Zugabe:

T.N.T.

For Those About To Rock (We Salute You)

Setlist vom 12.06.

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back In Black

Demon Fire

Shot Down In Flames

Thunderstruck

Have A Drink On Me

Hells Bells

Shot In The Dark

Stiff Upper Lip

Shoot To Thrill

Sin City

Rock’n’Roll Train

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Highway To Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock (mit Gitarrensolo von Angus)

Zugabe:

T.N.T.

For Those About To Rock (We Salute You)

Das sind die restlichen Deutschland-Termine der AC/DC „Power Up“-Tour:

23.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

26.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

29.06. CH-Zürich, Letzigrund-Stadion

13.07. Hockenheim, Hockenheimring

17.07. Stuttgart, Wasen

27.07. Nürnberg, Zeppelinfeld

31.07. Hannover, Messe

04.08. Hannover, Messe (Zusatztermin)

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.