AC/DC in Stuttgart: Infos, Tickets, Anfahrt, Wetter

Am Mittwoch (17. Juli) werden AC/DC ihr Konzert der Tournee 2024 auf dem Stuttgarter Wasen spielen.

Einlass ist um 15 Uhr.

Beginn The Pretty Reckless: 17 Uhr

Beginn AC/DC: 20:30 Uhr, Ende ca. 22:30 Uhr

Adresse: Mercedesstraße 50, 70372 Stuttgart

Tickets

Für Mittwoch gibt es aktuell keine Tickets mehr. Für die folgenden drei letzten Deutschland-Konzerte findet ihr Tickets bei eventim (nur noch Hannover) und Fansale.

Anfahrt

Mit dem Auto

Empfehlung der Redaktion AC/DC: BACK IN BLACK geht 26-fach Platin in den USA Hard Rock AC/DC dürfen sich über den anhaltenden Erfolg von BACK IN BLACK freuen. Andere Alben und Songs wurden ebenfalls frisch ausgezeichnet. Im Bereich des NeckarParks steht eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung. Das Parken kostet für Pkw ganztägig 8 Euro. Die Gebiete rund um den Wasen sind Anwohnergebiete, in denen nicht geparkt werden darf. Im Bereich des Cannstatter Wasens stehen den Besuchern ein videoüberwachter Zweiradparkplatz, Busparkplätze, ein Behindertenparkplatz sowie ein direkt an das Festgelände angrenzender Taxistand zur Verfügung. Der Flughafen Stuttgart liegt rund 25 Kilometer vom Cannstatter Wasen entfernt. Je nach Verkehrslage dauert die Anfahrt rund 30 bis 40 Minuten. Mit den Linien S2 und S3 kommt ihr direkt von der S-Bahn-Station „Flughafen/Messe“ zum Bahnhof Bad Cannstatt. Infos zu Park & Ride gibt es hier.

Öffentliche Verkehrsmittel

Haltestellen in unmittelbarer Nähe des Cannstatter Wasens:

Cannstatter Wasen U11 (Sonderlinie an allen Tagen), U19 (Montag bis Freitag bis 20 Uhr)

NeckarPark (Stadion) U11 (Sonderlinie; nur bei Veranstaltungen im Hallenduo und der MHPArena Stuttgart), U19 (Montag bis Freitag bis 20 Uhr)

Haltestelle Bad Cannstatt Wilhelmsplatz U1, U2, U13, U16, U19 (Montag bis Freitag bis 20 Uhr)

Mercedesstraße U1, U2, U11 (Sonderlinie an allen Tagen), U13, U16

Mit der S-/Regional-Bahn

S1, S2 oder S3 bzw. RE90, MEX12, MEX13, MEX16, MEX18, MEX19, MEX90 bis zum Bahnhof Bad Cannstatt. Anschließend weniger als 10 Minuten Fußweg entlang der Beschilderung. Der Ausgang über die Unterführung an der Elwertstraße verfügt über eine Kinderwagenrampe.

Mit dem Fahrrad

Das Cannstatter Volksfest ist sehr gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Rund um das Festgelände stehen insgesamt vier Abstellplätze zur Verfügung:

unter dem Willi-Daume-Steg im Bereich des Parkplatzes P10

an der Stadtbahnhaltestelle „Cannstatter Wasen“ (SSB-Übergang Mercedesstraße)

Abstellplätze nur für Fahrräder:

am Eingang Krämermarkt an der König-Karls-Brücke

am Neckarradweg zwischen Campingplatz und Recyclinghof

Für die Nutzung der Parkplätze werden keine Gebühren erhoben.

Die Fahrradparkplätze sind wie folgt zu erreichen:

Willi-Daume-Steg: über die Talstraße und die Mercedesstraße

Campingplatz/Recyclinghof: über den Neckarradweg (z.B. von Marbach oder Esslingen)

Krämermarkt/König-Karls-Brücke: von der Innenstadt, dem Rosensteinpark, dem Neckarradweg

Stadtbahnhaltestelle „Cannstatter Wasen“: über die Mercedesstraße, von Bad Cannstatt

Ordner der SDS Security beaufsichtigen die Abstellplätze, die sich an den Haupteingängen befinden – also an der Stadtbahnhaltestelle „Cannstatter Wasen“ und an der König-Karls-Brücke. Diese Haupteingänge sind zusätzlich mit Polizisten besetzt. Die Plätze am Willi-Daume-Steg und am Campingplatz/Recyclinghof sind nicht beaufsichtigt.

Informationen zur Barrierefreiheit

Empfehlung der Redaktion AC/DC: Chris Slade rechnete nicht mit einer Rückkehr Blues Rock, Hard Rock , Rock 'n' Roll Chris Slade nimmt es gelassen, dass AC/DC ihn nicht gefragt haben, ob er auf der aktuell laufenden Tournee am Schlagzeug aushelfen könne. Der Besuch des Cannstatter Volksfestes ist auch für Rollstuhlfahrer problemlos möglich. Direkt auf dem Festgelände – in unmittelbarer Nähe zum Eingangstor – befindet sich ein Behindertenparkplatz, von dem man ebenerdig auf das Festgelände gelangt. Die Anfahrt auf den Parkplatz P10 ist ausgeschildert, die Einweisung erfolgt über die Ordnungskräfte. Nach Vorlage eines Behindertenausweises mit Merkzeichen „G“ ist das Parken kostenlos.

Bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist der Cannstatter Wasen mit der Volksfestlinie U11 auch für Rollstuhlfahrer ideal zu erreichen. Auf dem Parkplatz P10 sowie an der Daimlerstraße und am Veielbrunnenweg befinden sich zudem gekennzeichnete Taxistände in unmittelbarer Nähe zum Fest.

Fast alle Feststraßen sowie sämtliche Gassen auf dem Krämermarkt sind asphaltiert und die Zugänge zu allen Zelten mit rollstuhlgeeigneten Rampen versehen. In den Festzelten, aber natürlich auch auf dem Festplatz gibt es kostenfreie, betreute Behindertentoiletten. Festwirte und Imbissbetreiber sind sehr hilfsbereit und entfernen auf Wunsch Bierbänke, damit Rollstuhlfahrer bequem an die Tische rollen können.

Neben der Präsenz des Deutschen Roten Kreuzes stehen alle Wirte, Schausteller, Marktkaufleute und Ordnungsdienste jederzeit unterstützend zur Verfügung. Ob Riesenrad, Wildwasserbahn, Wilde Maus und andere Fahrgeschäfte – jeder Betreiber wird die Wunschfahrt ermöglichen, damit der Tag auf dem Cannstatter Volksfest unvergesslich wird.

Sicherheitsmaßnahmen

Verbot von Handtaschen, Rucksäcken und Helmen

Zusätzliche verschärfte Kontrollen und Bodychecks

Sämtliche Besucher werden Bodychecks unterzogen. Taschen, Rucksäcke und Handtaschen sowie Helme und Behältnisse aller Art sind verboten.

Die Zuschauer werden ausdrücklich gebeten, auf deren Mitbringen zu verzichten, und sich ausschließlich auf wirklich notwendige Utensilien wie Handys, Schlüsselbund und Portemonnaies sowie Medikamente oder Kosmetika in Gürteltaschen oder Kosmetiktäschchen bis zu einer maximalen Größe von Din A4 zu beschränken.

Wetter

Am Mittwoch ist es in Stuttgart bis zum Abend hin wolkig und die Temperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad.

Setlist Hockenheimring

Setlist vom 13.07.

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back In Black

Demon Fire

Shot Down In Flames

Thunderstruck

Have A Drink On Me

Hells Bells

Shot In The Dark

Stiff Upper Lip

Shoot To Thrill

Sin City

Rock’n’Roll Train

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Highway To Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

Zugabe:

T.N.T.

For Those About To Rock (We Salute You)

Das sind die restlichen Deutschland-Termine der AC/DC „Power Up“-Tour:

27.07. Nürnberg, Zeppelinfeld

31.07. Hannover, Messe

04.08. Hannover, Messe (Zusatztermin)

