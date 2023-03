Die erste KI-Band will die Metal-Fans von sich überzeugen – ob’s so gut klappt wie bei Lord Of The Lost und Night Demon? Und was halten rechte Trolle davon?

Back In Black – das Metal-Update Lord Of The Lost gewinnen den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Metal-Land freut sich, Deutschland freut sich – nur rechtsaußen wird gemeckert. Uneiniger dürfte man sich in der Szene beim Thema KI-Metal sein: Wollen wir Musik von künstlichen Intelligenzen? Die Frage kommt zu spät: Die erste Band aus dem Metalverse ist schon da, und Frostbite Orckings haben NFTs dabei. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Night Demon OUTSIDER – mit exklusivem Grußwort von Jarvis Leatherby Nanowar Of Steel DISLIKE TO FALSE…