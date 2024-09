Alice in Chains: Jerry Cantrell warnt vor KI-Auswirkungen

Künstliche Intelligenz wird perspektivisch vermutlich nahezu jeden Lebensbereich entscheidend prägen, so auch die Musik. Alice In Chains-Gitarrist Jerry Cantrell nahm sich in dem Song ‘I Want Blood’ seines gleichnamigen Soloalbums dem Thema an – die Bedeutung der Lyrics erklärte er jüngst im Interview mit Full Metal Jackie.

Alice in Chains: So denkt Jerry Cantrell über Künstliche Intelligenz

„Ich bin mir völlig im Klaren darüber, warum sich die Leute zu dem Thema des Songs hingezogen fühlen. Und ich habe es mit Absicht behandelt, weil es ein interessantes Konzept ist und ich mit diesem aufgewachsen bin", so Cantrell. „Ich bin ein Kind der Sechziger – ich wurde in den Sechzigern geboren –, also bin ich seit Stanley Kubricks '2001: Odyssee im Weltraum' fasziniert von Geschichten und Filmen zu diesem Thema.

Es steckt viel davon darin. KI ist eher eine erweiterte Sichtweise des eigentlichen Song-Themas, denke ich. Wir leben in einer Zeit, in der sie sich ausbreitet und tatsächlich in die Gesellschaft integriert und man sie dazu verwendet, Algorithmen zu verwalten, zu verbreiten und Inhalte und Ähnliches zu erstellen. Es ist also eine interessante Zeit, weil es jetzt passiert.“

