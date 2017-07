‘American Gods’: METAL HAMMER verlost 3 exklusive Collector’s Edition-Blu-ray-Pakete

In AMERICAN GODS begeben sich Ricky Whittle (‘The 100’, ‘Austenland’) und Ian McShane (‘Deadwood’, ‘John Wick: Kapitel 2’) auf die Spuren der Macht quer durch die Vereinigten Staaten. Auf ihrer Reise treffen sie unter anderem auf Gillian Anderson (‘Akte X’, ‘Hannibal’), Emily Browning (‘Legend’, ‘Sucker Punch’) und Pablo Schreiber (‘Orange Is The New Black’).

Zum starken Ensemble der Nebendarsteller zählen Yetide Badaki (‘Aquarius’, ‘Masters Of Sex’), Kristin Chenoweth (‘Glee’) und Oscar-Preisträgerin Cloris Leachman (‘Die letzte Vorstellung’). David Slade (‘Hannibal’, ‘Eclipse – Biss zum Abendrot’) führt bei der Pilot-Episode und weiteren Episoden Regie. Der faszinierende Kampf der Götter wird weitergehen, denn die zweite Staffel von ‘American Gods’ wurde bereits angekündigt.

Gerade aus dem Gefängnis entlassen, trifft Shadow Moon (Ricky Whittle) auf den mysteriösen Mr. Wednesday (Ian McShane). Eine schicksalhafte Begegnung, die sein Leben für immer verändern wird… Tief verletzt vom tragischen Tod seiner Frau Laura (Emily Browning) wird Shadow unterwartet als Bodyguard von Mr. Wednesday engagiert und findet sich schnell in einer Welt wieder, die er nicht versteht.

Eine geheime Welt, in der Magie real ist und die alten Götter sowohl ihre Bedeutungslosigkeit, als auch die durch Technologie und Medien zunehmende Macht der neuen Götter fürchten. Mr. Wednesday versucht, die alten Götter zusammenzubringen, um mit einer Armee ihr Dasein in diesem neuen Amerika zu verteidigen und den Einfluss, den sie in früheren Zeiten genossen haben, wiederzuerlangen. Shadow hingegen fällt es auf dem Roadtrip durchs Land schwer, diese neue Realität und seinen Platz in ihr zu akzeptieren.

Seht hier den Trailer zur 1. Staffel von ‘American Gods’:

Mit ‘American Gods’ schaffen die Filmvisionäre Bryan Fuller (‘Hannibal’) und Michael Green (‘Heroes’) ein Meisterwerk in Serienform. Die Adaption von Neil Gaimans vielfach ausgezeichneten, gleichnamigen Bestseller weiß sowohl die Zuschauer als auch Kritiker mit beeindruckenden Bildern, einer herausragenden Besetzung und pointiert-ironischen Dialogen in ihren Bann zu ziehen.

Das beeindruckende Fantasy-Drama erscheint als exklusive Collector’s Edition inklusive 24- seitigem Booklet, Postkartenset und über zwei Stunden Bonusmaterial im Home Entertainment. Studiocanal präsentiert die komplette erste Staffel von ‘American Gods’ ab dem 27. Juli 2017 als DVD und Blu-ray sowie schon ab dem 20. Juli digital im EST. Fans können sich zudem auf eine Blu-ray SteelBook Edition freuen (exklusiv bei Amazon erhältlich).

Wir verlosen 3x die Blu-ray | exklusive Collector’s Edition inklusive 24- seitigem Booklet, Postkartenset und über zwei Stunden Bonusmaterial plus 3x Charakter-Plakat von „Mr. Wednesday“!

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten: Wie heißt der Schauspieler, der Mr. Wednesday darstellt?

