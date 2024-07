Judas Priest, In Flames, Borknagar u.a.: Nominiert für die METAL HAMMER AWARDS 2024 – Teil 2

Dieser Sommer endet mit einem Knall: Die METAL HAMMER AWARDS presented by IFA werden am 31.8.2024 die Metal-Welt zum Beben bringen. Neben Live-Auftritten von unter anderem Saltatio Mortis als Headliner sowie Lordi und Future Palace und dem Schaulaufen der Ehrengäste und Promis am Schwarzen Teppich steht im Zentrum des Abends natürlich: die Preisverleihung!

Die METAL HAMMER AWARDS 2024 sollen in zwölf Kategorien verliehen werden – darunter drei brandneue. Welche das sind, verraten wir euch nach und nach.

Die nächsten vier Kategorien und die Longlist aus je zwölf nominierten Bands und Künstler/innen findet ihr hier! Die Nominierten in den Kategorien „Best German“, „God Of Riffs“, „Social Media Hero“ und „Rising Star“ sind bereits veröffentlicht.

METAL HAMMER Awards 2024 presented by IFA

31. August 2024 – Uber Eats Music Hall, Berlin

Das ist die Longlist der Nominierten in den Kategorien „Best International“, „Voice Of Metal“, „Best Album“ und „Best Live“:

Best International 2024

Longlist der Nominierten für die Auszeichnung als beste internationale Metal-Band:

Voice Of Metal 2024

Longlist der Nominierten für die Auszeichnung als prägende Gesangsstimme des Genres:

Best Album 2024

Longlist der Nominierten für die Auszeichnung zum besten Metal-Album im Nominerungszeitraum:

Axel Rudi Pell RISEN SYMBOL

Borknagar FALL

Green Lung THIS HEATHEN LAND

Ihsahn IHSAHN

Judas Priest INVINCIBLE SHIELD

Kissin’ Dynamite BACK WITH A BANG

Primal Fear CODE RED

Rotting Christ PRO XRISTOU

Saltatio Mortis FINSTERWACHT

Soen MEMORIAL

Subway To Sally HIMMELFAHRT

Thronehammer KINGSLAYER

Best Live 2024

Longlist der Nominierten für die Auszeichnung zur besten Live-Band:

Arch Enemy

AC/DC

Big Teutonic Four

Blind Guardian

Dark Tranquillity

Dragonforce

Ghost

Heavysaurus

In Flames

Meshuggah

Metallica

Pantera

Alle zwölf Kategorien, die Nominierten und Ehrengäste der METAL HAMMER AWARDS 2024 presented by IFA erfahrt ihr in der nächsten Zeit unter www.metal-hammer.de/awards. Seid live dabei bei der härtesten Preisverleihung Deutschlands in der Uber Eats Music Hall in Berlin. Sichert euch jetzt euer Ticket für den 31.8.2024!

Die METAL HAMMER AWARDS 2024 in Berlin

—

