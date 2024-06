Die METAL HAMMER AWARDS kehren im August 2024 zurück

Die legendären METAL HAMMER AWARDS kehren zurück! Am 31. August 2024 erwartet euch die schwermetallische Auferstehung des Jahres in der Uber Eats Music Hall in Berlin, presented by IFA. Es wird – in alter Tradition – eine unvergessliche Metal-Feier.

In Zusammenarbeit mit der Internationalen Funkausstellung IFA, die ihr 100. Jubiläum feiert, bringt METAL HAMMER euch Deutschlands härteste Preisverleihung wieder auf die Bühne. Lautstark und größer denn je! METAL HAMMER selbst feiert zudem 40 stolze Jahre – wir feiern dieses Doppeljubiläum mit einer ordentlichen Portion Maximum Metal!

Schwarzer Teppich, Preisverleihung und Konzerte

METAL HAMMER rollt den Schwarzen Teppich aus und lädt Ikonen und Helden der Metal-Szene. Zahlreiche Riff-Meister, Bühnengöttinnen und Metal-Urgesteine haben sich bereits angekündigt, am 31.8.2024 in der Uber Eats Music Hall in Berlin dabei zu sein. Seid gespannt, wer die METAL HAMMER AWARDS 2024 rockt, feiert – und gewinnt!

Wir freuen uns außerdem auf allerlei Prominenz und Gäste aus der Medien- und Musikwelt, die ihre Liebe zu Heavy Metal ausleben und zelebrieren möchten – und natürlich ganz besonders auf euch, um bei der Preisverleihung mitzufiebern, am Schwarzen Teppich euren Stars zum Anfassen nah zu sein, und in einzigartiger Kulisse vier lautstarke Konzerte mitzuerleben. Alle Award-Kategorien und die Longlist der Nominierten findet ihr in Kürze unter www.metal-hammer.de/awards.

METAL HAMMER Awards 2024 presented by IFA 31. August 2024 – Uber Eats Music Hall, Berlin Tickets sind jetzt erhältlich!

Saltatio Mortis und drei weitere Livebands

Zum krönenden Abschluss des Abends wird niemand Geringeres als Saltatio Mortis die Bühne erobern! Dank des brandneuen Albums FINSTERWACHT in der Hinterhand werden euch die Meister des Mittelalter-Metal mit ihrer epischen Show und mitreißenden Hymnen direkt in die düstere Welt der Barden und Rebellen entführen. Bereitet euch auf einen schweißtreibenden und feierlichen Auftritt vor!

Zuvor werden sich die Cello-Metaller Apocalyptica vor Metallica verneigen, während Lordi mit monstermäßigen Kostümen und hymnischem Hard Rock die Halle rocken werden. Die Berliner Post Hardcore-Band Future Palace darf sich als Anheizer für den preisträchtigen Abend beweisen.

Die härteste Preisverleihung Deutschlands

Seit der Premiere 2009 ehren die METAL HAMMER AWARDS die größten Namen der Metal-Szene. Von Legenden wie Metallica und Slipknot bis hin zu aufstrebenden, innovativen Bands wie Ghost und While She Sleeps – sie alle waren zu Gast und wurden mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet. Die Awards feiern nicht nur die etablierten Heldinnen und Helden, sondern auch Talente, die die Zukunft des Genres prägen. Im 40. METAL HAMMER-Jubiläumsjahr 2024 größer denn je!

Nominiert sind einige der größten Namen der Szene, und nur die Härtesten werden den begehrten Preis in den Händen halten. Euch erwartet ein Abend voller Überraschungen und gedenkwürdiger Auftritte. Ihr könnt euch auf unvergessliche Momente mit euren Metal-Helden freuen.

IFA und METAL HAMMER – ein doppeltes Jubiläum

Diese einzigartige Kooperation mit der IFA bringt zwei geschichtsträchtige Jubiläen zusammen. Seit einem Jahrhundert steht die IFA für Innovation und Fortschritt in der Unterhaltungselektronik, während METAL HAMMER seit vier Jahrzehnten und über 500 Ausgabe die Fahne des Heavy Metal hochhält. Dieses Zusammenkommen ist mehr als nur eine Feier – es ist eine Verneigung vor der Vergangenheit, ein Vorbote der Zukunft und eine lautstarke Zusammenkunft getreu unseres Schlachtrufs: Maximum Metal!

Übrigens: Mit einem Ticket für die METAL HAMMER AWARDS erhaltet ihr 50% Rabatt auf eine Eintrittskarte für die IFA 2024!

Die Metal-Feier des Jahres – so seid ihr dabei!

Nach der Open Air Festivalsaison wird es noch lange nicht leise. Seid bereit für eine Nacht voller Leidenschaft, Spannung und Musik! Dies ist eure Chance, Teil der größten Metal-Feier des Jahres zu sein: Sichert euch jetzt eure Tickets unter www.metal-hammer.de/awards und seid dabei, wenn die Uber Eats Music Hall in Berlin für einen Abend zum Zentrum der Metal-Welt wird. Wir wollen gemeinsam die Fäuste in die Luft reißen, die Haare fliegen lassen und den Metal in all seiner Pracht zelebrieren. Metalheads, wir sehen uns am 31.8. in Berlin!

—

