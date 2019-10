GTA 3 könnte eine Neuauflage spendiert kriegen

„GTA 3“ oder auch „Grand Theft Auto III“ – so der offizielle Titel des Games – erschien im Jahr 2001 für die PlayStation 2 und ein Jahr später dann auch auf dem PC. Es ist der erste Teil der Spielereihe, der das Geschehen nicht mehr aus der Vogelperspektive zeigt, sondern stattdessen eine komplett gerenderte 3D-Welt aus der Third-Person-Perspektive bietet. Spieler erhielten so erstmals das Gefühl, sich komplett frei in einer offenen Stadt bewegen zu können.

Als er ins Gefängnis transportiert werden soll, wird der Transporter angegriffen und Claude kann gemeinsam mit dem Insassen 8-Ball entkommen. Durch diesen kommt Claude in Kontakt mit der Mafia und die Geschichte von „Grand Theft Auto III“ nimmt ihren Lauf. Neben einer offenen Welt bietet „GTA 3“ auch viele Haupt- und Nebenmissionen, die sowohl zu Fuß als auch in Fahrzeugen absolviert werden. Spieler können sich aber auch abseits von den regulären Levels die Zeit in Liberty City vertreiben.

Kommt ein Remaster?

Jetzt wurde bekannt, dass „GTA 3" vom australischigen Klassifikationsbüro (Australian Classification Board) eine erneute Alterseinstufung erhalten hat. Das passiert nicht einfach so, sondern in der Regel nur im Rahmen einer neuen Veröffentlichung, sei es ein Remaster für mehrere Plattformen oder eine Version für die Nintendo Switch oder einer anderen Konsole, auf der „Grand Theft Auto III" noch nicht veröffentlicht wurde. Vielleicht wurde „GTA 3" aber auch einfach nur neu geprüft, damit das Spiel endlich auch in Australien unzensiert verfügbar ist. Denn ursprünglich wurde die ungeschnittene Variante des Spiels in dem Land verboten.

Ganz egal, was uns noch erwartet, man kann wohl davon ausgehen, dass sich ein mögliches Remaster von „Grand Theft Auto III“ vermutlich nur auf eine bessere Anpassung und geringfügige grafische Anpassungen beschränken wird. Mit „GTA 6“ dürfte das Team von Rockstar Games alle Hände voll zu tun haben: Vor einigen Monaten gab es einen großen Leak zu „GTA 6“, der Details zur Handlung und zum Schauplatz behandelt hat.

