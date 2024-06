Serj Tankian schrieb Filmmusik für Netflix-Serie über Hitler

Serj Tankian mit System Of A Down beim Force Fest 2018 in Teotihuacan, Mexiko

Serj Tankian hat mal wieder ein Nebenprojekt verwirklicht. Diesmal hat der System Of A Down-Frontmann die Filmmusik für eine neue Netflix-Doku-Serie beigesteuert. In ‘Hitler und die Nazis: Das Böse vor Gericht’ geht es den Angaben des Streaming-Anbieters zufolge um „den Aufstieg, die Herrschaft und den Fall von Adolf Hitler und den Nazis vor dem Zweiten Weltkrieg bis zu den Nürnberger Prozessen“.

Bedeutsames Projekt

Regie führte Joe Berlinger (‘Das verlorene Paradies – Die Kindermorde in Robin Hood Hills’, ‘Ted Bundy: Selbstporträt eines Serienmörders’, ‘Metallica: Some Kind Of Monster’), der sich für ‘Hitler und die Nazis: Das Böse vor Gericht’ vom 1960er-Buch ‘Aufstieg und Fall des Dritten Reiches’ von William Lawrence Shirer inspirieren ließ. Der Autor starb zwar selbst schon 1993 im Alter von 89 Jahren, dennoch tritt eine KI-Variante von ihm als Erzähler in der Netflix-Serie auf, bei der eben auch Serj Tankian auf musikalischer Seite mitgewirkt hat.

„Es war wahrlich eine Ehre, von meinem guten Freund Joe Berlinger gefragt zu werden, ob ich an der Filmmusik für die kommende Netflix-Serie ‘Hitler und die Nazis: Das Böse vor Gericht’ arbeiten will“, verriet Serj Tankian vor ein paar Tagen in den Sozialen Medien. „Joe bat Co-Komponist Vincent Pedulla und mich, Musik zu produzieren, die auf kulturell relevanten jüdischen Kompositionen und Volksmusik basiert. Manche Lieder wurden in den Ghettos und Konzentrationslagern während des Holocausts geschrieben. […] Dies ist ein sehr bedeutsames Projekt, an dem ich teilhaben durfte. Und ich freue mich darauf, die Premiere der Serie am 5. Juni zu sehen.“

