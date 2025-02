Shavo Odadjian hat Song mit Jonathan Davis entfernt

Shavo Odadjian, System Of A Down bei einer gemeinsamen Show mit Korn am 4. Februar 2022 in Los Angeles, Kalifornien.

Was als Soloprojekt von System Of A Down-Bassist Shavo Odadjian begann, hat sich inzwischen zu einer Band namens Seven Hours After Violet (kurz: S.H.A.V.) entwickelt. Vergangenen Oktober wurde das Band-betitelte Album veröffentlicht, auf dem zahlreiche Gäste vertreten sein sollten. Einer der genannten Namen war Korn-Frontmann Jonathan Davis. Nun ist auf der Platte davon jedoch nichts zu hören.

Schwierige Sache

Während eines Interviews mit SNSMix.com verriet Odadjian, dass SEVEN HOURS AFTER VIOLET ursprünglich wie eine Art Sampler konzipiert war, bei dem „eine Menge Features“ und verschiedene berühmte Sänger vertreten sein sollten. „Was geschah, war, dass die Musik wirklich interessant wurde und ich begann, sie live spielen zu wollen.“ Demnach hätte es „zu diesem Zeitpunkt nicht geklappt, nur Features auf der Platte zu haben. Denn wie spielt man dann live?“

Empfehlung der Redaktion Shavo Odadjian (SOAD) schwärmt von „Leidenschaftsprojekt“ Vor wenigen Wochen ist die erste Single von Seven Hours After Violet erschienen. Shavo Odadjian erzählt von der Entstehung seines jüngsten Projekts. Als beschlossen wurde, dass Seven Hours After Violet eine vollwertige Band wird, schien es unmöglich, Davis auf Tour mitzunehmen. Odadjian und sein Team versuchten, das unbenannte Lied so zu ändern, dass der Korn-Sänger nur im Refrain zu hören war. Aber „es war nicht so gut, wie es sein sollte.“ Er erklärt: „Jonathan ist großartig. Ich habe sogar mit ihm gesprochen. Wir haben beschlossen, dass wir – wenn wir jemals wieder zusammenarbeiten – gemeinsam schreiben und nicht etwas verwenden, das er bereits in einem anderen Rhythmus aufgenommen hat.“

Verschiedene Stimmen

Zu den weiteren Gastsängern, die Berichten zufolge auf dem Album dabei sein sollten, gehörten System Of A Down-Kollege Serj Tankian und der ehemalige Killswitch Engage-Frontmann Howard Jones. Shavo Odadjian schlug vor, dass die letztgenannte Zusammenarbeit möglicherweise auf einem Nachfolgealbum erscheinen könnte. Unterdessen macht Sänger Taylor Barber einen formidablen Job, wie Odadjian dem RIFF Magazine vor einiger Zeit vorschwärmte: „Seine Stimme ist ein Instrument, und er ist ein Wunder. Er singt auch wie ein Kanarienvogel. Er ist der perfekte Sänger, der alle Rollen übernehmen kann.“

