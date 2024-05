Serj Tankian: „Jeder im Rock ist von Maiden beeinflusst“

Serj Tankian bei einer Show von System Of A Down in der Viejas Arena At San Diego State University am 1. Februar 2022.

Dass Iron Maiden einen großen Einfluss auf viele nachfolgende Metal-Bands hatten, ist eigentlich keine Meldung wert. Trotzdem ist es immer wieder schön zu lesen, wenn inzwischen ebenfalls einflussreiche Musiker von Bruce Dickinson und Co. schwärmen. Heute: System Of A Down-Sänger Serj Tankian.

Serj Tankian: Nicht immer Maiden-Fan

Empfehlung der Redaktion Serj Tankian riet System Of A Down vor 7 Jahren zu neuem Sänger Alternative Metal In seiner Autobiografie erzählt Serj Tankian von seinem Angebot an System Of A Down im Jahr 2017, seinen Platz am Mikro zu räumen. In einem Interview im Podcast ‘Monsters, Madness And Magic’ sprach der Musiker über die für ihn bedeutungsvollste Liveshow. „Die erste Rock-Show, bei der ich je war, war die von Iron Maiden um 1984 herum. Meine damalige Freundin war riesiger Maiden-Fan, während ich gar nicht so viel Rock-Musik gehört habe“, erzählte Serj Tankian. Auch sonst habe es sich um eine umbruchreiche Zeit gehandelt: „Das war etwa, als ich das erste Mal gekifft habe. Ich war sonst jemand mit einem makellosen Zeugnis. Dementsprechend war das alles schon wegen des Timings sehr einflussreich.“

„Jeder im Rock ist von Maiden beeinflusst.“

Dem Musiker war natürlich bewusst, dass er mit Iron Maiden keinen Underground-Einfluss nannte. „In der Musik von System Of A Down hört man dieses pferdeartige Galoppieren – das ist von Maiden beeinflusst. Jeder im Rock ist von Maiden beeinflusst“, reflektierte Serj Tankian. Dann fuhr er fort und teilte Erfahrungen von einem anderen Konzert, das ihn bewegt habe: „Etwas weniger lange her habe ich gesehen, wie Roger Waters das ganze THE WALL-Album gespielt hat. Das war vor zehn oder 15 Jahren. Es war unglaublich, einfach der performative Aspekt davon. Das ganze Theatralische war unglaublich. Aber ich hatte Pink Floyd auch schon viel früher gesehen, mit den fliegenden Schweinen.“ Weitere Shows zählte er nicht auf.

Zeiten ändern sich

Empfehlung der Redaktion Serj Tankian erklärt, warum er Touren für „redundant“ hält Alternative Metal Serj Tankian will sich nicht mehr ins sowohl körperlich als auch geistig schlauchende Hamsterrad einer langen Tour mit System Of A Down begeben. Serj Tankian sprach dafür nicht das erste Mal über jene Iron Maiden-Show zu seiner Teenager-Zeit. Bereits 2012 hatte er gegenüber dem News-Outlet ‘The A. V. Club’ davon erzählt. Damals klangen seine Eindrücke wie folgt: „Das war das Verrückteste, was ich je gesehen habe. Ich dachte mir: ‚Das ist wahnsinnig! Was ist das? Alle verstecken!‘ Damals war ich kein Metal-Fan. Ich dachte: ‚Wow, das ist wirklich lärmige Musik, das verstehe ich nicht.‘ Um ehrlich zu sein, mochte ich es nicht. Heute bin ich dafür ein riesiger Iron Maiden-Fan, kenne Bruce Dickinson und habe die Jungs auf Tour gesehen. Zeiten ändern sich, und das ist interessant.“

Weitere Lebensgeschichten des System Of A Down-Frontmanns gibt es in seinen kürzlich erschienen Memoiren zu lesen. Serj Tankian ist derzeit unterwegs, um das Buch mit dem Titel ‘Down With The System: A Memoir (Of Sorts)’ zu bewerben. Im Herbst soll über die EP FOUNDATIONS auch neue Musik erscheinen; mit ‘A. F. Day’ gibt es bereits eine erste Single.

—

