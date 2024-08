Nicko McBrain: Sein Gesundheitszustand nach Schlaganfall

auch interessant

Im Januar 2023 erlitt Iron Maiden-Schlagzeuger Nicko McBrain einen Schlaganfall. Zwar trommelt der Musiker inzwischen wieder fleißig für seine Band, trotzdem befindet er sich nach wie vor in einem Genesungsprozess. Er habe noch nicht zu alter Stärke zurückgefunden, sagte er.

Langsame Rückkehr für Nicko McBrain

Empfehlung der Redaktion Nicko McBrain kriegt manche Lieder nicht mehr hin Heavy Metal Nicko McBrain verdrischt zwar wieder für Iron Maiden die Felle, doch manche Songs sind nach seinem Schlaganfall zu schwierig für ihn. „Ich erinnere mich, dass ich im Fernsehen Tennis geschaut habe. Ich war um 6 Uhr morgens wach, was für mich ungewöhnlich ist. Heutzutage stehe ich um 7 Uhr oder 7:30 Uhr auf. […] Ich faulenzte auf der Chaiselongue und ging wieder schlafen“, erinnerte sich McBrain in einem Interview mit ‘The Washington Tattoo’. „Gegen 8 Uhr dachte ich: ‚Ich mache ein Nickerchen. Ich bin wirklich müde.‘ 45 Minuten später wachte ich auf und hatte diesen Schlaganfall. Ich dachte anfangs, es wäre bloß ein Kribbeln […]. Ich hob meinen Arm und dachte: ‚Was ist hier los?‘ […] Mein Bein war nicht gelähmt, doch ich fühlte mich etwas wackelig. Zum Glück funktionierte mein Fuß noch. […] Jedenfalls ging ich umgehend zu Ärzten ins Krankenhaus.

SENJUTSU auf Amazon.de bestellen!

In den ersten drei Monaten nach einem Schlaganfall erholt man sich am besten. In den darauffolgenden drei Monaten kann man sich schon etwas mehr belasten, in den nächsten drei Monaten noch etwas mehr und dann immer so weiter. Ich bin jetzt drüber – das ist fast anderthalb Jahre, um genau zu sein. […]. Ich bin aber noch nicht wieder an dem Punkt, wo ich gerne wäre. […] Ich kann Doppelnoten spielen, aber wenn ich versuche, Sechzehntel schnell zu spielen, wird es irgendwann unregelmäßig, wenn ich versuche, schneller zu werden. Also musste ich jetzt meine Fills anpassen. Ich spiele nicht mehr den Fill von ‘The Trooper’ (PIECE OF MIND, 1983 – Anm.d.A.), weil ich es nicht mehr hinbekomme. Es liegt an der Geschwindigkeit. Langsam funktioniert das alles wieder. Aber ich muss sicherstellen, dass ich den Groove des Songs beibehalten kann, der normalerweise verlangt wird.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden , damit euch auch sicher nichts entgeht.