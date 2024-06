Seht hier die besten Bilder vom ersten AC/DC-Konzert in der Veltins Arena in Gelsenkirchen am 17. Mai 2024.

AC/DC haben es wahrgemacht. 2024 kommen Angus Young und Co. nach acht Jahren Tourneepause wieder auf ausgedehnte Konzertreise. METAL HAMMER präsentiert die Konzertreise und verrät alle Termine. Die Setlist von AC/DC am 17.5.2024 in Gelsenkirchen - diese Songs haben Angus Young, Brian Johnson und Co. gespielt: If You Want Blood (You've Got It) Back in Black Demon Fire Shot Down in Flames Thunderstruck Have a Drink on Me Hells Bells Shot in the Dark Stiff Upper Lip You Shook Me All Night Long Rock 'n' Roll Train Shoot to Thrill Sin City Givin the Dog a Bone Dirty Deeds Done…