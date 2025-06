Candlemass feiern dieses Jahr ihr 40. Jubiläum. Im exklusiven Interview mit METAL HAMMER spricht die Band über die Höhe- und Tiefpunkte ihrer Kariere.

Die Doom-Metaller Candlemass stehen seit 1984 sinnbildlich für episch-düstere Musik. Dieses Jahr feiern die Schweden 40 Jahre Candlemass – und die vielen Erfolge und Erfahrungen, die die Band in dieser Zeit sammeln durfte. Im exklusiven Video-Interview mit METAL HAMMER lassen die Doom-Metaller ihren Erinnerungen freien Lauf. Candlemass werden am 9. Mai 2025 eine neue EP namens BLACK STAR veröffentlichen, die zum 40. Bandjubiläum erscheint. Die EP wird zwei neue Songs und zwei Coverversionen enthalten. 40 Jahre Candlemass Gegründet wurden Candlemass 1984 in Stockholm. Seitdem hat die Band insgesamt 13 Studioalben veröffentlicht. Vor allem mit ihrem Debüt EPICUS DOOMICUS METALLICUS (1986)…