Metal Hammer

Die Videos der Woche vom 12.12. mit Paradise Lost, Iotunn u.v.m.

Paradise Lost
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Dirkschneider & The Old Gang sowie einigen weiteren.
Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Benighted ‘The Spineless Freak’

Coltaine ‘Mogila’

Dirkschneider & The Old Gang ‘Blindfold’

The Eternal ‘It All Ends’

Fjørt ‘Messer’

Iotunn ‘Waves Below’

I Promised The World ‘A Pure Expression’

Jack Harlon & The Dead Crows ‘Venomous’

Lik ‘They’

Lions At The Gate ‘Burn The Candle’

Nine Treasures ‘Seeking The Absolute’

Paradise Lost ‘Salvation’

Phantom Corporation ‘Frantic Disruption’

Stabbing ‘Eon Of Obscenity’

Unverkalt ‘Die Auslöschung’

The Virgos ‘Yes’

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Themen

Clips Dirkschneider & The Old Gang Iotunn paradise lost Videoclips Videos
Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.
