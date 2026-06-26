Nach seinem Aus bei Dream Theater vor drei Jahren verdrischt Trommler Mike Mangini nun bei Godsmack die Felle.

Weil Mike Portnoy als verlorener Sohn 2023 zu Dream Theater zurückkehrte, hatten die Progressive-Metaller für Mike Mangini keine Verwendung mehr. Nun hat sich letzterer Schlagzeuger allerdings wieder einen hochkarätigen Job geangelt: Der 63-Jährige sitzt jetzt nämlich bei Godsmack für die verbleibende Shows der "The Rise Of Rock"-Tour hinter der Schießbude. Seine ersten zwei Auftritte mit Bandchef Sully Erna und Co. hatte der Trommler bereits — am 12. sowie 14 Juni in Riverside und Maryland Height (beides im US-Bundesstaat Missouri). Großes Vertrauen Der Platz bei Godsmack war zuletzt ziemlich unvermittelt frei geworden: Der vorherige Drummer Wade Mruff (zuvor unter anderem für…