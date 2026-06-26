Vier Jahre lang hat Sully Erna erklärt, dass kein neues Album mehr von Godsmack zu erwarten sei. Nun revidiert er seine Aussagen.

Schon lange vor der Veröffentlichung von LIGHTING UP THE SKY (2023) erklärte Sully Erna, dass dies das letzte Godsmack-Album sei. Wiederholt betonte er seither in Interviews: „Das ist das letzte Album, das wir je machen werden“ oder „Es wird nichts Neues von Godsmack mehr geben.“ Vielmehr habe die Band den bestehenden Musikkatalog würdigen und „diese Greatest Hits-Momente genießen“ wollen. Nur ein Missverständnis? Nun war der Godsmack-Frontmann zu Gast bei Eddie Trunk, der den Musiker sogleich auf derlei Aussagen angesprochen hat. Erna zufolge hat „die Presse das falsch verstanden“. Gemeint habe er stets, dass es sich bei LIGHTING UP THE SKY…