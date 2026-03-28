Dead Stilettos

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Chris Barnes: "Cannibal Corpse fühlen sich von mir bedroht"
Chris Barnes von Six Feet Under steht bei Cannibal Corpse-Fans aktuell nicht hoch im Kurs
Zwischen Chris Barnes und seiner ehemaligen Band Cannibal Corpse krachte es 1995. Barnes glaubt nicht an eine gemeinsame Zukunft.
Zwar ist die unschöne Trennung von Chris Barnes (Six Feet Under) und Cannibal Corpse schon über zwanzig Jahre her, aber dennoch glaubt Barnes nicht, dass die Band an einer Versöhnung interessiert ist. Der Vokalist erklärt die Situation aus seiner Sicht im Interview mit Scott Penfold von Loaded Radio. Auftritt ausgeschlossen Die Frage, ob er mit Cannibal Corpse auftreten würde, wenn die Rock And Roll Hall Of Fame ihre Tore für extremere Acts öffnen würde, bejaht er. Er sagt: "Ja klar! Ich bin schon immer dazu bereit. Aber sie würden das nicht mitmachen. So sind sie einfach. Sie würden mich und…
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