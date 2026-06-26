Father Of Peace

Gesundheitliche Probleme warfen den Testament-Sänger Chuck Billy einst aus der Bahn. Heute denkt er über viele Dinge anders.

„Ich hatte damals angefangen zu rauchen“, erinnerte sich Testament-Sänger Chuck Billy gegenüber Legendary Rock Interviews 2012. „Ich hatte etwa zwei, drei Monate geraucht und bin die Treppe in meinem Haus hochgelaufen, habe geschnauft und gedacht: 'Mann, diese Zigaretten bringen mich um. Ich muss aufhören. Ich kriege keine Luft.' Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Ich glaube, ich hatte wirklich Glück und einen Schutzengel, denn ich hätte wahrscheinlich sowieso weitergeraucht. Ich war so ein Typ, der nie zum Arzt ging. Wahrscheinlich war ich seit meiner Sportuntersuchung in der High School nicht mehr beim Arzt.“ Lebenswandel Glücklicherweise entschied sich Billy…