METAL HAMMER berichtet live und direkt von Rock am Ring 2026 am Nürburgring.

[Update 8.6., Originalartikel vom 5.6.2026 siehe unten:] Unsere Live-Impressionen vom Rock am Ring 2026 findet ihr in den Story-Highlights auf unserem Instagram-Profil. Einen ausführlichen Bericht von Rock am Ring mit vielen Fotos lest ihr in der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe 08/2026. Auf metal-hammer.de findet ihr Fotos vom Freitag (mit Linkin Park), Samstag (mit Volbeat) und Sonntag (mit Iron Maiden). Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Metal Hammer (@mhammer666) --- Rock am Ring gehört zu den größten Festivals der Republik – und das seit nunmehr über 40 Jahren. Dieses Jahr wird es besonders metallisch! Das…