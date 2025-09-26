Andreas „Vintersorg“ Hedlund hat sich bis zu seinem Abschied 2019 vor allem als Sänger von Borknagar in der Szene gezeigt, sein eigenes Progressive Viking Metal-Projekt Vintersorg brachte es aber bis 2014 auf immerhin neun Alben. 2017 erschien eine Art Fortsetzung des Debüts TIL FJÄLLS, und diese Rückbesinnung auf die vibrierenden Anfangstage hallt auch acht Jahre später noch nach: VATTENKRAFTENS SPEL lässt schon im Opener ‘Efter dis kommer dimma’ immer mal wieder kernige Black Metal-Blasts einfließen, während sich die mehrstimmigen, perlenden Gesangs-Arrangements in die Gehörgänge krallen. Es ist die Vintage-Vintersorg-Formel, die mich auch bei den zwischendurch etwas nach Pflichterfüllung riechenden Alben wie ORKAN bei der Stange hielt und die hier wieder in erfreulich unbekümmerter Konsequenz angewandt wird. Das hier ist einfach gut gemacht: Die Songs sind abwechslungsreich, die Riffs potent, aber es ist der Gesang, der alles entscheidet – Hedlunds Stimme ist noch immer ­klasse, aber seine Phrasierung ist das eigentlich progressive Element, das diese Musik von ähnlich positionierten Bands wie zuletzt etwa Istapp differenziert. ­Den muss man mögen, dann wird VATTENKRAFTENS SPEL zum Genuss.

