LSD and the Search For God

Die britischen Black Metal-Legenden Venom haben mit INTO OBLIVION ein neues Album angekündigt. Erscheinen soll das Werk bereits in wenigen Wochen. Neues aus der Unterwelt INTO OBLIVION ist das 16. Studioalbum von Venom. Zu hören sein werden darauf neben Band-Gründer Cronos am Bass und Gesang die beiden langjährigen Mitglieder Rage an der Gitarre und Danté am Schlagzeug. Es markiert die ersten neuen Aufnahmen seit dem Album STORM THE GATES aus dem Jahr 2018. Cronos kommentierte: „Dieses Album hat wirklich neue Maßstäbe gesetzt, aber wer ein Killeralbum machen will, muss dafür Blut, Schweiß und Tränen opfern.“ Eine erste Single samt Musikvideo…