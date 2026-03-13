Auf der diesjährigen Berlinale wird die Judas Priest-Dokumentation ‘The Ballad Of Judas Priest’ erstmals das Licht der Welt erblicken.

Alle Jahre wieder feiern Film- und Pop-Kultur-Aficionados die Berlinale in der Hauptstadt. Bei der diesjährigen, 76. Ausgabe vom 12. bis zum 22. Februar ist auch etwas für Metalheads dabei! Der Dokumentarfilm ‘The Ballad Of Judas Priest’ von Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello und Regisseur Sam Dunn feiert auf dem Film-Festival Premiere. "Gut gelaunte Dokumentation" Die Berlinale zeigt den Film im Rahmen des "Berlinale Special", das insgesamt 19 Werke aus 15 Ländern enthält. Neben zwei Body Horror-Filmen von Edwin und Natalie Erika James wird die Dokumentation über Judas Priest in einer Spätvorstellung gezeigt. "Eine mitreißende, gut gelaunte Dokumentation über die…