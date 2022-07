Van Halen: Tribute-Show kommt nicht voran

David Lee Roth ist der Hauptgrund dafür, dass das geplante Van Halen-Tribute-Projekt noch nicht vorankommt. Im April verriet der ehemalige Metallica-Bassist Jason Newsted, dass Van Halen-Schlagzeuger Alex Van Halen an ihn herangetreten war, um für das Projekt Bass zu spielen. Seitdem gab es keine Fortschritte. Newsted erzählte, dass er zustimmte, nach Kalifornien zu gehen, um mit Alex und dem Gitarristen Joe Satriani zu jammen.

Empfehlung der Redaktion Wolfgang Van Halen äußert Kritik an Fernsehbeitrag Hard Rock Ein US-Fernsehsender wird einen Beitrag über Eddie Van Halens Tod ausstrahlen. Sohn Wolfgang Van Halen kritisierte diesen öffentlich. Der amerikanische Radiomoderator Eddie Trunk gab in seiner Radioshow nun ein Update: „Eine sehr verlässliche Quelle hat mir gesagt, dass die Verzögerung bei Van Halen zum großen Teil auf David Lee Roth zurückzuführen ist. Vor allem, weil Roth – was niemanden überraschen sollte – ein schwer zu fassender Typ ist. Er ist, wie man es erwarten würde und im Laufe der Geschichte gesehen hat, völlig unberechenbar und das große Hindernis für alles, was Van Halen zugestoßen ist. Außerdem sind Alex und der ehemalige Bassist Michael Anthony entgegen anders lautenden Berichten total cool. Der Stolperstein ist der Versuch, Alex und Dave auf die gleiche Seite zu bringen.“

Michael Anthony berichtet derweil: „Ich weiß, dass es Alex immer noch sehr schmerzt, was Eddie angeht, und das wird wahrscheinlich für den Rest seines Lebens so bleiben. Aber ich habe letztes Jahr mit ihm und Dave über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen. Ich sagte ihnen, dass ich natürlich interessiert wäre.“ Anthony wusste, dass Newsted in die Gespräche involviert war. „Nun, Dave ist einfach nur Dave. Vielleicht sagt er nur, dass es mindestens zwei Leute braucht, um das zu erreichen, was eine Person in dieser Band geschafft hat“.

Van Halen-Tribute: Auch Alex trägt Mitschuld

„Im Moment muss ich dir sagen, dass ich nicht weiß, ob jemals etwas passieren wird. Ich habe das Gefühl, dass es für Alex sehr schwer sein könnte, sich auf etwas einzulassen, das all diese Erinnerungen zurückbringt.“, gab Anthony zu. Laut Anthony würde das geplante Van Halen-Tribut wahrscheinlich eher die Form eines einzelnen Konzerts annehmen als eine ausgewachsene Tournee. „Wenn man mit so etwas auf Tour geht, werden die Leute denken, dass es eine Geldschneiderei ist. Ich würde lieber etwas wie eine Art Gedenkfeier an einem Veranstaltungsort veranstalten. Und es wurden tatsächlich ein paar Orte diskutiert.“

Empfehlung der Redaktion Eddie Van Halen spendete an Opus Foundation Hard Rock Knapp zwei Jahre nach seinem Tod erhält die Opus Foundation zur Unterstützung von Musikprogrammen eine großzügige Spende von Eddie Van Halen. Anthony dazu: „Ich wäre eigentlich nicht bereit, sofort eine Tournee zu machen. Und seien wir mal ehrlich – keiner von uns braucht das Geld.“ Anthony bekräftigte noch einmal, dass er keine konkrete Vorstellung davon hat, ob ein Tribute-Konzert stattfinden wird. „Ich denke, es hängt wirklich alles von Alex ab“, sagte er. „Und er muss wirklich die Person sein, die das machen will und der ganzen Sache seinen Segen geben, damit es vorwärts geht. Wenn es so weit ist, bin ich mir sicher, dass Alex der Erste sein wird, der so etwas machen will.“ Auf die Frage, ob es in den letzten Jahren böses Blut zwischen ihm und Alex und Dave gegeben hat, sagte Anthony: „Überhaupt nicht. Ich habe nur bei dem einen Gespräch mit Dave gesprochen, und ich kam kaum zu Wort.“

Eddie Van Halens Sohn gibt Statement

Im Juni 2021 sagte Eddie Van Halens Sohn Wolfgang, dass es großartig wäre, irgendwann eine Tributeshow zu organisieren. „Es ist nicht in den unmittelbaren Plänen, weil dafür viel organisiert werden muss – aber ich denke, es sollte definitiv stattfinden“, sagte er. Auf die Frage, wie er sich das Tribute-Konzert vorstellt und welche Musiker daran beteiligt sein sollen, sagte Wolfgang: „Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Fokus zu hundert Prozent auf meinem Vater liegen sollte. Es könnte zwar eine Feier von Van Halen und der Geschichte der Band sein, aber ich denke, sie sollte sich mehr als alles andere auf ihn konzentrieren.“

Empfehlung der Redaktion Eddie Van Halen: Das waren seine letzten Worte Hard Rock In ihrem neuen Buch enthüllt die Ex-Frau von Eddie Van Halen die letzten Worte, die der Gitarrengott auf seinem Sterbebett gesprochen hat. Eddie starb im Oktober 2020 im Alter von 65 Jahren in Kalifornien. Bei Eddie wurde im Jahr 2000 Mundkrebs diagnostiziert und er wurde an der Zunge operiert. Später kämpfte er gegen Lungenkrebs und wurde in Deutschland mit Strahlen behandelt. Anfang 2019 wendete sich das Blatt, als Eddie in einen Motorradunfall verwickelt wurde. Daraufhin wurde bei ihm ein Hirntumor diagnostiziert, der mit einer Gamma-Messer-Radiochirurgie behandelt wurde.

