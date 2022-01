Eddie Van Halen: Das waren seine letzten Worte

Valerie Bertinelli, die ehemalige Gattin von Eddie Van Halen, hat die letzten Worte des am 6. Oktober 2020 verstorbenen Gitarristen ausplaudert. Genauer gesagt bringt die Schauspielerin am 18. Januar 2022 ihr neues Buch ‘Enough Already: Learning To Love The Way I Am Today’ heraus. Und das ‘People’-Magazine hat nun einen Auszug daraus veröffentlicht.

Liebesbekundung

Darin ist zu lesen, wie sich Bertinelli daran erinnert, dass sie wenige Tage vor dem Tod von Eddie Van Halen zu ihm sagt: „Vielleicht beim nächsten Mal, oder? Vielleicht bekommen wir es beim nächsten Mal hin.“ Damit dürfte sie ihre gescheiterte Ehe gemeint haben. Des Weiteren schreibt sie, dass sowohl sie als auch ihr gemeinsamer Sohn Wolfgang Van Halen, Eddies Bruder Alex und seine zweite Frau Janie Liszewski während seines Todes zugegen waren. Weiterhin habe sich am 6. Oktober alles wie in Zeitlupe abgespielt. So habe Wolfgang Valerie an jenem Morgen angerufen, um ihr zu sagen, dass sich die Atmung von Eddie verändert habe und sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus kommen müsse.

Seine letzten Worte seien schließlich „Ich liebe dich“ gewesen, die er an Wolfgang und Valerie gerichtet habe. „Und es waren die letzten Worte, die wir ihm gesagt haben, bevor er aufgehört hat, zu atmen.“ Nach 20 Minuten Schweigen und Stille hätten alle Anwesenden angefangen, Geschichten von Eddie Van Halen zu erzählen und zu lachen anstatt zu weinen. „Plötzlich lachen wir uns alle kaputt. Lachen ist so viel besser als weinen.“ Bertinelli und Eddie hatten sich 2002 nach 21 Jahren Ehe getrennt, 2007 ließen sich sie offiziell scheiden. 2009 heiratete Van Halen Liszewski. Und Bertinelli gab 2011 erneut ihr Ja-Wort, wobei sie im November 2021 die Scheidung von Tom Vitale eingereicht hat.

