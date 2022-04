Eddie Van Halen spendete an Opus Foundation

Die Mr. Holland’s Opus Foundation (MHOF) fördert die Musikerziehung an öffentlichen Schulen sozialer Brennpunkte der USA seit mittlerweile knapp 30 Jahren. Kürzlich erhielt die gemeinnützige Organisation eine „beträchtliche“ Summe als Hinterlassenschaft des 2020 verstorbenen Musikers Eddie Van Halen. Der Bedarf eines solchen Musikprogramms, wie es die Opus Foundation anbietet, ist an US-Schulen so hoch wie nie zuvor. Dank des großzügigen Vermächtnisses können laut der Organisation nun Musikprogramme im ganzen Land erheblich gefördert werden.

Neue Möglichkeiten

Vor seinem Tod im Oktober 2020 verbrachte Eddie Van Halen mehr als ein Jahrzehnt damit, die enge Beziehung zu MHOF zu pflegen. Seine Leidenschaft für die Mission der gemeinnützigen Organisation, Schülerinnen und Schülern zu helfen, eine Liebe zur Musik zu entwickeln, veranlasste ihn, der Organisation in seinem Testament einen bedeutenden Prozentsatz seines Vermögens zu hinterlassen. Die Spende wird es der Opus Foundation ermöglichen, auf eine Vielzahl an Anfragen diverser Schulen einzugehen, die Belegschaft zu erweitern, die Technologie der Stiftung zu verbessern und vieles mehr.

„Eddies Unterstützung und Freundschaft über die Jahre hinweg bedeutete für uns und seine Fans die Welt. Seine Leidenschaft für die Musik und unsere Arbeit schufen eine starke Bindung, die sich in seinem außergewöhnlichen Vermächtnis widerspiegelt“, sagte Felice Mancini, Präsidentin und CEO des MHOF. „(…) Wir wissen, dass Eddies Familie darauf vertraut, dass sein starkes Vermächtnis und seine Werte durch unsere Arbeit weiterleben.“

