Megadeth haben die Liste der Songs des neuen, finalen Albums veröffentlicht. Womöglich ist sogar ein Metallica-Song enthalten.

Mitte August verkündete Dave Mustaine das Ende von Megadeth, das mit einem letzten Album und einer Abschiedstournee begangen werden soll. Am 23. Januar 2026 erscheint das Band-betitelte finale Studioalbum, dessen Tracklist nun veröffentlicht wurde. Spannend hierbei ist vor allem der Bonustitel. Der „mysteriöse“ elfte Song Das Album umfasst zehn Lieder plus eine Bonusnummer. Die erste Single ‘Tipping Point’ ist bereits erschienen und hat bei einem Konzert in Amsterdam Live-Premiere gefeiert. Das Stück eröffnet die Platte, wie jetzt klar ist. Via Social Media veröffentlichte die Band ein Reel, in dem die Titel nacheinander enthüllt werden. Nur Lied elf bleibt vorerst verschwommen.…