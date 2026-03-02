Wenn sich eine Band nicht vor Genre-Grenzen fürchtet, ist das Darkthrone. Ihr Album THE CULT IS ALIVE beweist das mit krachenden Tönen.

Wenn Darkthrone eines nie interessiert hat, dann sind es fremde Erwartungen. THE CULT IS ALIVE, erschienen am 27. Februar 2006 über Peaceville Records, ist das elfte Album des notorisch eigenwilligen Duos aus Norwegen - und gleichzeitig ein musikalischer Wendepunkt. Während die Szene noch immer ehrfürchtig über die „Unholy Trinity“ aus A BLAZE IN THE NORTHERN SKY (1992), UNDER A FUNERAL MOON (1993) und TRANSILVANIAN HUNGER (1994) spricht, machten Fenriz und Nocturno Culto 2006 etwas, das viele Black Metal-Puristen damals als Sakrileg empfanden: Sie ließen Punk rein. Anlässlich des zwanzigsten Jubiläums von THE CULT IS ALIVE blicken wir zurück auf Hintergründe…