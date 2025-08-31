Im Zuge des letzten Konzerts von Black Sabbath verauktioniert Gibson zwei von Tony Iommi unterschriebene SG-Modelle.

Nachdem schon der Getränkefabrikant Liquid Death sowie das Make-up-Unternehmen Jolie Beauty auf den "Back To The Beginning"-Zug aufgesprungen sind und mit Ozzy Osbourne Produkte auf den Markt bringen, ist nun Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi dran. So versteigert die renommierte Gitarrenmarke Gibson zwei SG-Modelle, die der 77-jährige Musiker gerne gespielt hat. Huldigt dem Riff-Lord Die Auktion läuft auf www.ozzyauction.co.uk (wo es auch zahlreiche andere Artikel zu erstehen gibt) und endet bereits an diesem Sonntag, den 6. Juli 2025 um 23.00 Uhr MESZ. Der Clou daran: Die Black Sabbath-Ikone hat sowohl die rote als auch die schwarze Sechssaiterausführung mit seiner Unterschrift versehen.…