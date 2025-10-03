Private Lives

Deicide haben einen Neuzugang: Jadran Gonzalez (Exmortus) ersetzt ab sofort den langjährigen Gitarristen Kevin Quirion.

Im Mai dieses Jahres gab Kevin Quirion bekannt, Deicide nach 15 Jahren zu verlassen. Zwischen 2008 und 2010 fungierte er zunächst nur als Live-Gitarrist, bis er schließlich vollwärtiges Mitglied wurde. Damals schrieb Quirion: „Hauptsächlich bin ich mit dem Touren fertig und möchte die zusätzliche Zeit mit meiner Familie verbringen.“ Er wolle zwar weiterhin Musik machen, jedoch nur noch zum Spaß und ohne Live-Auftritte. Einer nach dem anderen Seit ihrer Gründung 1987 (damals noch Amon) hatten Deicide schon einige Gitarristen. Erst 2022 ersetzte Taylor Nordberg Chris Cannella, der die Death Metal-Veteranen nach nur drei Jahren verlassen hatte. Nun wurde auch ein…