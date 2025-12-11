Maximilian "HandOfBlood" Knabe, einer der einflussreichsten Twitch- und YouTube-Influencer Deutschlands, gründet sein eigenes Metal-Label Corrupted Blood Records.

Corrupted Blood Records ist ein Joint-Venture von Gute Gesellschaft und Throwdown Entertainment. Das Indie-Metal-Label setzt sich zum Ziel, Newcomer zu fördern und die Metal-Szene einer breiteren Community zu öffnen. Das erste Bandsigning wird noch diese Woche enthüllt werden. Im September 2026 soll zudem erstmals die Corrupted Blood Club Show im Huxleys Neue Welt stattfinden, die auch auf Twitch übertragen werden soll. Mehr Infos dazu weiter unten. Über seine Vision zum Label spricht HandOfBlood im offiziellen Announcement-Video. "Ich genieße seit einigen Jahren das Privileg, Projekte mitgestalten zu können, die sich vollkommen um meine Leidenschaftsthemen und Überzeugungen drehen", so Maximilian "HandOfBlood" Knabe. "Mit Corrupted…