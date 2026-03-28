She Her Her Hers

Sevendust hatten reale Rentenpläne geschmiedet, vollzogen jedoch einen krassen U-Turn — ganz zur Freude von Drummer Morgan Rose.

Sevendust standen offenbar kurz dem Aus. Die Alternative-Metaller aus Atlanta, Georgia haben laut Angaben von Schlagzeuger Morgan Rose vor anderthalb Jahren ernsthaft und inklusive handfesten Plänen darüber diskutiert, ob sie ihre Band auflösen sollen. Das am 1. Mai 2026 erscheinende neue Studiowerk ONE sollte in diesem Rahmen das Abschiedsalbum des Quintetts werden. Doch letztlich entschied sich die Gruppe für eine Kehrtwende um 180 Grad. Rückzug vom Rückzug "Wir hatten diese Phase, in der wir einfach nicht so viel auf Tour waren", holt der Sevendust-Trommler aus im Gespräch mit Stan Bicknell aus. "Wir dachten, dass wir das Flugzeug landen werden und…