Swallow’s Rose

Fans von Social Distortion dürfen sich auf das erste Album von Mike Ness und Co. seit anderthalb Jahrzehnten freuen.

Social Distortion haben seit 15 Jahren keinen neuen Longplayer mehr veröffentlicht. Doch nun haben die kalifornischen Punk-Rocker endlich eine frische Platte am Start. Dies gab Frontmann Mike Ness und Co. während eines Interviews im Umfeld des "KROQ Almost Acoustic Christmas 2025", welches am Samstag, den 13. Dezember 2025 im Kia Forum in Los Angeles stattfand. Der Weg zurück Auf das Gerücht angesprochen, dass das neue Social Distortion-Album Anfang 2026 erscheinen soll, entgegnete Mike Ness: "Im Mai." In einem separaten Post in den Sozialen Medien verkündete Ness, dass die erste Single der Scheibe im Januar ausgekoppelt wird. Des Weiteren kam das…