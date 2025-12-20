The Snouters

Nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe (01/2026) erwartet euch eine exklusive Kreator-Vinyl-7". Jetzt vorbestellen!

Das neue Kreator-Album KRUSHERS OF THE WORLD wird 2026 mit einem Paukenschlag eröffnen und verspricht bereits, das Thrash Metal-Highlight des Jahres zu werden. Wir feiern das kommende Machtwerk von Mille Petrozza, Jürgen „Ventor“ Reil, Sami Yli-Sirniö und Frédéric Leclercq mit einer exklusiven Vinyl-7“: Die brandneue Single ‘Satanic Anarchy’ gibt es hier zuerst in physischer Form, die extra angefertigte Aufnahme von ‘Strongest Of The Strong’ live vom METAL HAMMER PARADISE 2023 auf der B-Seite bekommt ihr nirgends sonst zu hören! Begleitet wird die Schallplatte in METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 von einer umfangreichen Kreator-Titel-Story. Diese Kreator-Vinylschallplatte ist ein echtes Sammlerstück und ab 12.12.2025…