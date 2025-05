Nach dem Einzug in die Rock And Roll Hall Of Fame 2015 soll Green Day nun die nächste Ehre zuteil werden – ein Stern auf dem Walk Of Fame.

Wie offiziell bekanntgegeben wurde, sollen Green Day in Kürze mit einem Stern auf dem berühmten Hollywood Walk Of Fame verewigt werden. Genauer gesagt soll das Ganze am Donnerstag, den 1. Mai 2025 stattfinden. Tennisspielerin Serena Williams und Schauspieler Ryan Reynolds werden bei der Veranstaltung sprechen, die live auf der Website des Walk Of Fame gestreamt wird. Als Moderator fungiert der Radio- und Fernsehstar Matt Pinfield. „Die Handelskammer von Hollywood ist stolz, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt und Tré Cool von Green Day auf dem Hollywood Walk Of Fame begrüßen zu dürfen“, sagte Walk Of Fame-Produzentin Ana Martinez. „Die Musik von…