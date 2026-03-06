Pantera-Frontmann Phil Anselmo wurde kürzlich Opfer von KI-generierten Fake News. Nun schafft der Musiker mit einem Statement Klarheit.

Künstliche Intelligenz ermöglicht vieles. Auch lassen sich mit ihrer Hilfe die Grundlage für Fake News erschaffen. Genau das ist Pantera-Frontmann Phil Anselmo passiert. In einschlägigen Berichten, die jüngst kursierten, wird behauptet, der Musiker habe mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Unter anderem – so hieß es – sei er an Blutkrebs erkrankt. Nun meldet sich Anselmo selbst zu Wort – und dementiert diese Spekulationen, die er als Falschbehauptungen enttarnt. Klärungsbedarf „Meine Damen und Herren, hier spricht Philip H. Anselmo“, sagte Anselmo einem Video, das er in den Sozialen Netzwerken postete. „Es gibt eine KI-Seite, die total durchdreht und nur Blödsinn…