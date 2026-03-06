3 Doors Down-Stimme Brad Arnold hat das Zeitliche gesegnet. Der Musiker litt an Nierenkrebs — den Kampf dagegen hat er nun verloren.

Brad Arnold lebt nicht mehr. Der 3 Doors Down-Sänger ist am vergangenen Samstag, den 7. Februar 2026 verstorben. Der Musiker hatte im Mai 2025 bekanntgegeben, dass er am klarzelligen Nierenzellkarzinom leidet — der häufigsten Form des Nierenkrebs bei Erwachsenen. Schon zu diesem Zeitpunkt befand sich die Krankheit im vierten Stadium. Das heißt: Der Krebs hatte bei Arnold Metastasen in der Lunge gebildet. Er wurde nur 47 Jahre alt. Einzigartiger Mensch "Schweren Herzens überbringen wir die Neuigkeit, dass Brad Arnold — Gründer, Lead-Sänger und Liedermacher von 3 Doors Down — am Samstag, den 7. Februar im Alter von 47 Jahren von…