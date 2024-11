As I Lay Dying: Live-Termin trotz fehlender Besetzung

Das Welcome To Rockville Festival veröffentlicht derzeit in regelmäßigen Abständen Bands, die kommendes Jahr zum Line-up gehören sollen. Darunter war jüngst auch eine recht überraschende Ankündigung: As I Lay Dying. Nun, das Problem: Im Moment besteht die Band lediglich aus Frontmann Tim Lambesis.

Empfehlung der Redaktion As I Lay Dying: Tournee abgesagt, weitere Ausstiege Metalcore Nach Bassist Ryan Neff, Ken Susi und dem Tourmanager verkündete nun auch Schlagzeuger Nick Pierce sein Aus bei As I Lay Dying. Phil Sgrosso bleibt unkonkret. In den vergangenen Wochen verabschiedete sich ein Band-Mitglied nach dem nächsten, und auch der Tourmanager quittierte seinen Dienst. All das hatte zur Folge, dass die gesamte Europatournee gestrichen wurde, die eigentlich am 15. November, mit der Veröffentlichung des neuen Albums THROUGH STORMS AHEAD, starten sollte. Lambesis äußerste sich zuletzt zum Ausstieg von Schlagzeuger Nick Pierce, den Gitarristen Phil Sgrosso und Ken Susi, Bassist Ryan Neff sowie Tourmanager Alex Kendrick und gab an, „ein neues Team aufzubauen und eine Atmosphäre zu schaffen, die unterstützend und positiv ist und ein kreatives Klima befördert.“

Ein Kommen und Gehen

Ob der Begründer von As I Lay Dying es schaffen wird, neue Mitglieder zu rekrutieren, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch fraglich. Seit der Entstehung der Band vor 24 Jahren haben zahlreiche Musiker das Handtuch geworfen. Dessen scheint sich auch Tim Lambesis bewusst, denn in seinem letzten Statement schrieb er: „Jeder, der mit den Gründungsjahren von 2000 bis 2004 vertraut ist, weiß, dass mehr als zwanzig Leute (denen ich unglaublich dankbar bin) gekommen und gegangen sind.“

Empfehlung der Redaktion As I Lay Dying: Lambesis‘ Frau dementiert Missbrauchsgerücht Metalcore Während As I Lay Dying dabei sind zu implodieren, sieht sich Dany Lambesis gezwungen, unwahre Gerüchte über ihren Ehemann zu entkräften. Das Welcome To Rockville Festival wird vom 15. bis 18. Mai 2025 stattfinden. Somit hat Lambesis noch etwas Zeit, um neue Leute um sich zu scharen. Noch ist dahingehend nichts bekannt. Vermutlich wird er sich mit etwaigen Bekannmachungen jedoch auch Zeit lassen, bis alles in trockenen Tüchern ist. Seiner Meinung nach waren „manche Statements überhastet“, was wiederum zu Gerüchten führte. In deren Folge sah sich auch Lambesis’ Ehefrau dazu genötigt, etwaige Missbrauchsvorwürfe dementieren zu müssen.

