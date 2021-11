Die Nominierung für die Grammy Awards sind raus. Im Rennen sind u.a. Gojira, Mastodon, AC/DC und leider auch Marilyn Manson.

Die US-amerikanische Recording Academy hat die Nominierten für die nächsten Grammy Awards bekannt gegeben. In der Kategorie "Best Metal Performance" treten Gojira, Mastodon, Dream Theater, Rob Zombie und Deftones gegeneinander an. In den Rock-Kategorien sind unter anderem die Foo Fighters, Chris Cornell, AC/DC, Weezer und Kings Of Leon nominiert. Eine komplette Auflistung der Grammy-Anwärter aus Rock und Metal findet ihr unten. Unterschiedliche Maßstäbe Etwas seltsam verstörend mutet dagegen die Nominierung von Marilyn Manson an, der von zahlreichen Frauen der sexuellen Belästigung beschuldigt wird. Manson ist im Rahmen seiner Beteiligung an DONDA, der jüngsten Platte von Kanye West, für "Album Of…