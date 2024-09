Bartłomiej “Bart” Krysiuks Batushka ist jetzt Patriarkh

Fünf Jahre hat der Rechtsstreit um den Band-Namen Batushka gedauert, bis Anfang August dieses Jahres das Urteil gefällt wurde. Gitarrist und Gründer Krzysztof Drabikowski erhielt vom polnischen Gericht sämtliche Rechte an der Band und dem Namen Batushka (Батюшка). Sänger Bartłomiej “Bart” Krysiuk beanspruchte den Namen nach der Trennung 2018 ebenfalls für sich. Da sich die Parteien nicht einigen konnten, landeten sie schließlich vor Gericht.

Eine neue Ära

Nun, da das Urteil feststeht, musste sich Krysiuk wohl oder übel geschlagen geben. In einem offiziellen Statement gibt er den neuen Namen seiner Formation bekannt und kündigt gleichsam ein neues Album an: „Liebe Pilger, Fans und Freunde! In den letzten Wochen haben wir die Nachricht bei unseren Shows in der ganzen Welt schon verbreitet. Jetzt ist die Zeit gekommen, auf die wir uns in den letzten Wochen vorbereitet haben – eine neue Ära bricht an! In den letzten zwei Jahren haben wir auf Hochtouren an neuer Musik, einem neuen Album und einer neuen Performance gearbeitet, was uns viele Opfer gekostet hat. Zusammen mit der neuen Musik haben wir beschlossen das nächste Kapitel der Band unter neuem Namen aufzuschlagen.“

Empfehlung der Redaktion Batushka-Rechtsstreit neigt sich dem Ende entgegen Black Metal Krzysztof Drabikowski hat im Namensstreit der Band Batushka nach jahrelangen Gerichtsverhandlungen den Sieg eingefahren. Mit einem ordentlichen Seitenhieb auf seinen ehemaligen Weggefährten, schreibt er weiter: „Es ist uns dabei wichtig, dass die volle Aufmerksamkeit unserer neuen Musik und allem was wir damit ausdrücken wollen, statt auf rechtliche oder persönliche Streitigkeiten, die uns wie ein Krebsgeschwür geplagt haben, gelegt wird. Jetzt, da wir sehen, wie wichtig es für einige Menschen ist, unsere harte Arbeit zu diskreditieren und die Aufmerksamkeit von dem abzulenken, was wirklich wichtig ist – nämlich unserer Musik – haben wir beschlossen, die Streitigkeiten zu beenden. Wir wollen uns von all dem komplett distanzieren, den Namen der Band ein für alle Mal ändern und ein neues Kapitel, sowohl für uns persönlich, als auch für die Band aufschlagen.

Herrschaft des Patriarchen

Wir sind stolz darauf, wie viele treue Fans wir auf der ganzen Welt haben, und wir verdanken euch sehr viel. Es ist an der Zeit alle negativen Emotionen, Streitigkeiten und Dramen zusammen mit dem alten Namen Batushka zu begraben. Kurz nach dem Jahreswechsel wird Patriarkh gemeinsam mit unserem neuen Album geboren werden. Der Patriarch wird seine Herrschaft antreten und seinen Propheten in die Welt senden! Freut euch auf den Segen des neuen Patriarchen und der neuen Großen Orthodoxie!“

Unter dem neuen Namen startet die Band Ende September gemeinsam mit Vltimas und God Dethroned die „Epic Prophecy For Europe 2024“-Tour. Die finale Show wird am 26. Oktober beim Turock Fest in Bochum gespielt.

