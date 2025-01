Biohazard-Album ist fast fertig

auch interessant

Am 22.1. fand die neunte Gala der US-amerikanischen Metal Hall Of Fame statt. Bei einem Interview auf dem Roten Teppich sprach Biohazard-Frontmann Billy Graziadei über den aktuellen Stand des heiß erwarteten neuen Albums. REBORN IN DEFIANCE erschien 2012 und war der letzte Langspieler der Hardcore-Band. Es folgten Jahre voller Chaos, Besetzungswechsel und schließlich der Trennung. Vor drei Jahren fanden die New Yorker in ihrer fast ursprünglichen Besetzung wieder zusammen und versprachen kurz darauf neues Material für die hungrigen Fans. Gründungsschlagzeuger Anthony Meo, welcher auf dem ersten Demo der Band zu hören ist und von 1987 bis 1988 bei der Band spielte, verstarb 2023. Sein Nachfolger Danny Schuler trommelt noch immer fleißig bei Biohazard.

Empfehlung der Redaktion Billy Graziadei von Biohazard rettet Mädchen vor Ertrinken Crossover, Hardcore Biohazard-Frontmann Graziadei wird momentan als Held gefeiert, weil er vor einigen Tagen zwei junge Menschen vor dem Ertrinken gerettet hat. Über den Fortschritt der Aufnahmen sagte Graziadei: „Ich fliege morgen rüber, um sie zu beenden. Sie sind fast fertig. Das Album kommt noch dieses Jahr. Hoffentlich sogar noch vor dem Sommer, aber man weiß ja nie.“ Auf die Frage, ob es schon einen Titel für das Album gebe, meinte er: „Jap, ich darf aber nichts sagen.“ Allerdings gab er eine Einschätzung: „Das ist ein verdammt großartiges Album.“

Klare Ankündigung

Bereits im November letzten Jahres erzählte Biohazard-Gitarrist Bobby Hambel im Podcast The Brooklyn Blast Furnace, dass die Arbeiten am neuen Werk „in ein paar Wochen starten werden“. Er erzählte: „Nachdem wir schon verdammte anderthalb Jahre zusammen spielen, sind wir bereit, einen Gang runterzuschalten.“ Charmant fügte er hinzu: „Wir wollen neues Material auskotzen. Das passiert schon, ist hartes Zeug.“ Aufgrund der langen Pause zwischen dem Vorwerk und dem kommenden Album lastet viel Druck von Außen auf den Musikern. „Viele Leute haben eine Meinung dazu, was wir tun sollten. Sie stellen uns die ganze Zeit Fragen, ob es wie dies oder jenes Album klingen wird. Ich kann darauf nur antworten, dass es von dort kommt, wo unsere Musik schon immer herkam. Wir sind alle bereit, ich finde, es wird jetzt Zeit. Wir haben viel zu sagen.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.